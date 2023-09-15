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        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu tedaviye alındı

        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 3 yaşındaki oğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:47
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        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu tedaviye alındı
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        Köroğlu Mahallesi Karga Tepesi Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü.

        Yangın sırasında evde bulunan K.Ş. (24) ile 3 yaşındaki B.E.Ş. dumandan etkilendi. Anne ve oğlu, sağlık personelinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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