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        Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek

        Bolu'da düzenlenecek Gıda,Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 50'nin üzerinde firma stant açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:48
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        Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek
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        Bolu'da düzenlenecek Gıda,Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 50'nin üzerinde firma stant açacak.

        Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek olan fuar, 21-24 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kalıcı Konutlar Fuar Alan'ında düzenlenecek olan organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar, vatandaşları fuara davet etti.

        Fuarların firmaları için önemli olduğuna işaret eden Alemdar, "Bu yıl son yılların en çok katılımına sahne olacağını beklediğimiz ve şenlik havasında olmasını temenni ettiğimiz 100. yıl Bolu fuarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bolu iş dünyası olarak fuarlar, bizim önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Çünkü ilimizin ve ülkemizin ticaretinin gelişmesi noktasında fuarlar, çok önemli bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin arasında son derece önemli bir konumda yer alan Bolu'nun, fuarcılık konusunda daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

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