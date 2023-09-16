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        Görme engelli genç azmiyle dünyasını aydınlattı

        ZAFER GÖDER - Bolu'da görme engeline rağmen azmi sayesinde yükseköğrenimini tamamlayıp üniversitede santral görevlisi olan Ali Topaç, başkanlığını yürüttüğü dernekte de kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:03
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        Görme engelli genç azmiyle dünyasını aydınlattı
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        ZAFER GÖDER - Bolu'da görme engeline rağmen azmi sayesinde yükseköğrenimini tamamlayıp üniversitede santral görevlisi olan Ali Topaç, başkanlığını yürüttüğü dernekte de kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara destek oluyor.

        26 yaşındaki Topaç, anne ve babasının kan uyuşmazlığı nedeniyle yaşadığı rahatsızlık sonucu henüz 2 aylıkken görme yetisini yüzde 90 kaybetti.

        Çevresindekilerin desteği ve azmi sayesinde zorluklara rağmen ilk, orta ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Topaç, 2020 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

        Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyal Hizmetler bölümlerini de bitiren Topaç, EKPSS'yi kazanarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kampüsünde santral görevlisi olarak çalışmaya başladı.

        Hayatının hiçbir döneminde mücadeleyi bırakmayan Topaç, ortaokul yıllarında merak saldığı yüzmede 2017 yılında Antalya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Gençlik Şampiyonasında birinci oldu. Topaç, ayrıca kısa süre önce katıldığı bir bilgi yarışması programında 100 bin lira ödül kazandı.

        Topaç, tecrübelerini engelli bireylerle paylaşarak onlara yol göstermek amacıyla 6 yıl önce Türkiye Görme Engelliler Derneği Bolu Şube Başkanı oldu.

        Dernek faaliyetleri sırasında tanıştığı görme engelli eşi 2 yıl önce evlenen Topaç, 2 ay önce de baba oldu.

        - "Sabretmenin mükafatını her zaman gördüm"

        Ali Topaç, AA muhabirine, engeli nedeniyle hiçbir zaman hayata küsmediğini söyledi.

        Topaç, engelli bireylerin günlük yaşamlarında bazı zorluklarla karşılaştığını dile getirerek, "Dezavantajlı bireyler olarak hayata 1-0 geriden başlıyoruz. Ama bu açığı kapatmak bizim elimizde. Azimli ve hırslı olursak aradaki bu farkı kapatabiliriz. Hiçbir zaman sitem etmedim, hep sabrettim. Bunun da her zaman mükafatını gördüm. Ben bu aradaki 1-0'lık farkı kendi çabalarımla kapatmış oldum." diye konuştu.

        Kendisi gibi engelli bireylere destek olmak için başkanı olduğu dernek çatısı alında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü aktaran Topaç, bu kişilere sesli ateşölçer, sesli tansiyon aleti ve beyaz baston ulaştırılması ile engelli üniversite öğrencilerine burs verilmesini sağladığını anlattı.

        Topaç, işinden arta kalan zamanlarını dernek faaliyetlerine ayırdığını belirterek, "Engelli kaderdaşlarımın dertleriyle hemhal oluyorum. Onlara faydalı olacak projeler yapıyorum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Kafalarına bir şeye takıldığında veya işte bir sıkıntı yaşadıklarında geliyorlar. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Onların yüreklerine, hayatlarına dokunuyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Çocuklarınıza engel değil, destek olun"

        Engelli çocuklara sahip ailelere de seslenen Topaç, "Çocuklarınıza engel değil, destek olun. Onların ne yapabileceğini siz daha iyi biliyorsunuz." dedi.

        Topaç, engelli bireylere de hayatta hiçbir zaman yılmama tavsiyesinde bulundu.

        Okumanın ve kendini geliştirmenin önemine değinen Topaç, "Şu an mesleğim var. Ama ben hala okumaya devam ediyorum, devam etmek de istiyorum çünkü bu bana keyif ve mutluluk veriyor. Bilginin üstüne bilgi katıyorum. Bu da bana verimli olmamı, daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyor." diye konuştu.

        Topaç, Türkiye'de son yıllarda engelli bireylere sağlanan olanakların geliştirildiğini kaydederek, "Bu hakları, kanunları bize veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim önümüzü açtı. Cumhurbaşkanımız iyi yüreklidir, engelli dostudur. Kendisiyle tanışmayı da çok istiyorum." ifadesini kullandı.

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