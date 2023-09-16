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        Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:04
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        Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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        Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        İsmail K. idaresindeki odun yüklü traktör, merkeze bağlı Ağaççılar köyü yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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