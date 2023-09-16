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        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:11
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        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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