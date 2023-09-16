GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.