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        GÜNCELLEME - Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:48
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        GÜNCELLEME - Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        İsmail Kılınç (70) idaresindeki odun yüklü traktör, merkeze bağlı Ağaççılar köyü yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İsmail Kılınç'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

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