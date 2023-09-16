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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:11
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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Gerede-Ankara yolu Afşar Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine, Bolu'dan ve bölge illerden orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Valiliğin koordinasyonunda helikopterler, arazözler, iş makineleri, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

        Yangını kısmen kontrol altına alan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        - Vali Kılıç ve Bakan Yardımcısı Tiryaki incelemelerde bulundu

        Bölgeye gelen Vali Erkan Kılıç ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

        Vali Kılıç, gazetecilere, Gerede ilçesinin Afşar Yaylası mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangına, bölge illerden orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personelinin müdahale ettiğini söyledi.

        Yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin de destek verdiğini aktaran Kılıç, "Hemen yakınımızda bir yangın söndürme göleti var. O göletten de su alarak yangına müdahale ediliyor. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı denilebilir. İnşallah kısa süre içerisinde yangını söndürmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Vali Kılıç, yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

        - "Ümit ediyoruz ki akşam saatlerine kalmadan yangın söndürülmüş olur"

        Bakan Yardımcısı Tiryaki de yangına 12 helikopter, 42 arazöz, itfaiye araçları, su tankerleri ve yaklaşık 400 iş gücüyle müdahale edildiğini ifade etti.

        Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Ümit ediyoruz ki akşam saatlerine kalmadan yangın söndürülmüş olur." dedi.

        Tiryaki, ilgililerin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktararak söndürme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

        İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede orman yangınlarında artış olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Buna karşı da kurum olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Hava gücü ve kara gücünü geçen yıllarla mukayese edilemeyecek kadar artırdık. Hassasiyetle konuya yaklaşıyoruz. İşte burada da görüldüğü gibi normalde hava araçlarımızın konuşlandığı bir bölge olmamasına rağmen çok kısa sürede hava araçları hatta uçaklarla müdahale edildi. Akşam üzerine doğru inşallah bu yangının tamamen kontrol altında alındığını söylemek istiyoruz." diye konuştu.

        Tiryaki, bölgede sadece Gerede'de yangın olduğunu sözlerine ekledi.

        Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebildi.

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