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        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:43
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        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

        Alevleri sabah saatlerinde kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.

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