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        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:22
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        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Raşit M. idaresindeki 06 GC 5256 plakalı çakıl yüklü kamyon, 100. yıl köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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