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        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:37
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        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını söndürüldü.

        Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde cumartesi günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yapıldı.

        Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından karadan yapılan müdahaleyle tamamen söndürüldü.

        Ekiplerce, bölgede hasar tespit ve yanan alanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.

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