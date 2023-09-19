Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Çevreci gönüllüler Yedigöller Milli Parkı yolunda atık topladı

        Bolu'da "Doğayı Koruyalım Ormana Çöp Atmayalım" etkinliği kapsamında gönüllülerin katılımıyla Yedigöller Mili Parkı yolunda temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevreci gönüllüler Yedigöller Milli Parkı yolunda atık topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da "Doğayı Koruyalım Ormana Çöp Atmayalım" etkinliği kapsamında gönüllülerin katılımıyla Yedigöller Mili Parkı yolunda temizlik çalışması yapıldı.

        Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarından 80 kişi katıldı.

        Milli park yolunun 3 kilometrelik kısmından toplanan 90 poşet atık, kamyonlarla çöp toplama merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Köpeğe çarpan araçtan inen kadın, otoyolda otomobilin çarpması sonucu öldü
        Köpeğe çarpan araçtan inen kadın, otoyolda otomobilin çarpması sonucu öldü
        Motosikletli kurye 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu
        Motosikletli kurye 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu
        Bolu'da köprü inşaat alanına düşen motokurye yaralandı
        Bolu'da köprü inşaat alanına düşen motokurye yaralandı
        Ormanda biyolojik mücadelede kullanılan kırmızı karıncaların yuvası yangınd...
        Ormanda biyolojik mücadelede kullanılan kırmızı karıncaların yuvası yangınd...
        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı