Çevreci gönüllüler Yedigöller Milli Parkı yolunda atık topladı
Bolu'da "Doğayı Koruyalım Ormana Çöp Atmayalım" etkinliği kapsamında gönüllülerin katılımıyla Yedigöller Mili Parkı yolunda temizlik çalışması yapıldı.
Bolu'da "Doğayı Koruyalım Ormana Çöp Atmayalım" etkinliği kapsamında gönüllülerin katılımıyla Yedigöller Mili Parkı yolunda temizlik çalışması yapıldı.
Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarından 80 kişi katıldı.
Milli park yolunun 3 kilometrelik kısmından toplanan 90 poşet atık, kamyonlarla çöp toplama merkezine götürüldü.