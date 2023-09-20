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        Bolu'da Aile Çalıştayı düzenlenecek

        Bolu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yarın Aile Çalıştayı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:22
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        Bolu'da Aile Çalıştayı düzenlenecek
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        Bolu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yarın Aile Çalıştayı gerçekleştirilecek.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca il müdürlüğü koordinesinde bir otelde düzenlenecek çalıştay, yarın üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yapılacak.

        Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme" ve "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" başlıklı oturumlarda aile konusu tüm yönleriyle ele alınacak.

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