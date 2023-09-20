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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 63 bin 850 karton makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 63 bin 850 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:15
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 63 bin 850 karton makaron ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 63 bin 850 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine dair çalışmalar kapsamında otoyol bir tırı durdurdu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada kolilere konulmuş 63 bin 850 karton makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü B.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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