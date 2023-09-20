Bolu'da tarihi hamamın restore edilmesi için ihale yapılacak Bolu'da tarihi Kızılay Hamamı'nın restore edilmesi için 3 ay içerisinde ihale yapılacağı duyuruldu.

Bolu'da tarihi Kızılay Hamamı'nın restore edilmesi için 3 ay içerisinde ihale yapılacağı duyuruldu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki yaklaşık 250 yıllık tarihi hamamın yıllardır atıl durumda bulunduğunu ve farklı amaçlarda kullanılması dolayısıyla tehlike yarattığını öne süren mahalle sakinleri, Türk Kızılay Bolu Şubesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerini dinleyen Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, hamamın restore edilmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Kızılay'ın ulusal çapta düzenlediği iki ihaleye hiçbir firmanın katılmadığını, daha sonrasında yenileme işinin Kızılay Bolu Şubesi'ne devredildiğini aktaran Kınacı, tekliflerini kabul eden kentteki yatırımcının artan inşaat maliyetleri nedeniyle işten çekildiğini söyledi.

Kınacı, tarihi hamamın yeniden Bolu halkının hizmetine sunulması için girişimlerinin devam ettiğini, 3 ay içerisinde yeniden ihaleye çıkılacağını bildirdi.