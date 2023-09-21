Yeniçağa'da apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde yılan fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bina etrafında ve içinde arama yaptı.
Apartmanın merdiven boşluğunda görülen yılan, ekipler tarafından yakalandı.
Yılan, ilçe merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.