Bolu'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla Düzce'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla Düzce'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi'nde yaklaşık 150 bin lira değerindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları ile şehrin giriş ve çıkışındaki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 2 kişinin Düzce'ye gittiğini belirledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, 25 suç kaydı bulunan H.G. ile 16 suç kaydı bulunan M.Y. yakalandı.
Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada şüphelilerin ikametinin yakınında bulunan motosikletin de sahibine teslim edileceği belirtildi.