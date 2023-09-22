Boluspor-Tuzlaspor maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Galibiyet çok bulaşıcı bir şey ve buna çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Galibiyet çok bulaşıcı bir şey ve buna çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları karşılaşmayı teknik olarak anlatmanın zor olacağını belirtti.

Geride kalan 5 karşılaşmada galip gelemediklerini anımsatan Koşukavak, "Bir de önceki iç saha maçlarında alt taraftaki takımlara karşı kazanamamak, oyuncuların, bizim ve tüm Bolu'nun üzerinde bir baskı yaratıyordu. Rakipten ziyade bugün belki bir BAL Ligi takımı ile oynasaydık da ben bugünün çok zor olacağını maç öncesinde biliyordum." diye konuştu.

Koşukavak, daha önce çıktıkları karşılaşmalarda daha çok oyuna odaklı hareket ettiklerine değinerek, "Artık oyunu erteleyip skora oynamak gerektiğini, takımın bir öz güvene ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Galibiyet çok bulaşıcı bir şey ve buna çok ihtiyacımız vardı. Oyunu da ertelemedik. İlk yarı itibarıyla çok dominant bir oyun oynadık. Belki oyunun ilk dakikalarında 2-0 öne geçecek pozisyonları da bulduk." ifadesini kullandı.

Koşukavak, Boluspor taraftarına da seslenerek, "Artık 6 puanımız var. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bolu'da herkese çok ihtiyacımız var. Bu lig çok değerli ve kıymetli. O yüzden tüm Boluluları bundan sonra, bu takımı desteklemek için buraya davet ediyorum. Onlara yakışanın da bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise Boluspor karşısında çok üzücü bir mağlubiyet aldıklarını vurguladı.

Karşılaşmanın başından itibaren kötü bir oyun oynadıklarını dile getiren Şafak, "Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Özelikle ilk golü yiyinceye kadar çok kötü başladık. Oyunu çok geride kabul ettik oyun başlangıcı olarak. Aslında planlarımız bu şekilde değildi. Biraz daha önde, ikinci bölgede oyunu karşılamaktı. Fakat istediklerimizi oyunun başında gerçekleştiremedik." diye konuştu.

Şafak, ilk golü yedikten sonra biraz toparlandıklarını aktararak, "İkinci yarı bazı oyuncu değişiklikleri ile beraber oyuna ortak olduk. Golü de bulduk. Fakat daha sonra yine bireysel ve çok basit bir hatadan golü yedik. Bugün Boluspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreç için önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.