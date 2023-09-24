Bolu'da yunus ekipleri motosikletlileri denetledi
Bolu'da yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
Giriş: 24.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:47
Bolu'da yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ndeki uygulamalarda, kask, aranan şahıs, ehliyet sorgusu yapılırken, sürücülerin üzerinde ve motosikletlerde uyuşturucu madde ve silah araması da gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 4 motosiklet sürücüsüne eksik evraktan işlem yapıldı.