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        Bolu'da yunus ekipleri motosikletlileri denetledi

        Bolu'da yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:47
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        Bolu'da yunus ekipleri motosikletlileri denetledi
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        Bolu'da yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

        Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ndeki uygulamalarda, kask, aranan şahıs, ehliyet sorgusu yapılırken, sürücülerin üzerinde ve motosikletlerde uyuşturucu madde ve silah araması da gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 4 motosiklet sürücüsüne eksik evraktan işlem yapıldı.

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