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        Bolu'da 165 litre sahte içki ele geçirildi

        Bolu'da düzenlenen operasyonda 165 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:02
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        Bolu'da 165 litre sahte içki ele geçirildi
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        Bolu'da düzenlenen operasyonda 165 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imal ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda, şişelenmiş şekilde 165 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 0,5 gram metamfetamin ile sahte içki yapımında kullanılan 100 şişe, kit ve 10 litre etil alkol bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı H.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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