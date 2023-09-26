Bolu'da 10 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı Bolu Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla 10 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı.

Bolu Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla 10 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlatılan kandil simitlerinin bir kısmı öğle namazı sonrası belediye önüne getirtilen sosyal Hizmet aracından vatandaşlara dağıtılırken, diğer kısmı da belediyeden yardım alan yaşlı ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahipleri ile il genelindeki resmi kurumlarda görevli personele gönderildi.

Belediye önünde gerçekleşen etkinliğine katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mevlid Kandili'ni kutlayarak, kent sakinlerine kandil simidi ikram etti.