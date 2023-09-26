Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 1500'ün üzerinde firma temsil edildi Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdullah Alemdar, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 1500'ün üzerinde firmanın temsil edildiğini bildirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdullah Alemdar, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 1500'ün üzerinde firmanın temsil edildiğini bildirdi.

Alemdar, TSO binasında düzenlediği basın toplantısında, 21-24 Eylül'de gerçekleşen fuarın sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BOLU TSO öncülüğünde Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın katkılarıyla düzenlenen fuarın ardından anket çalışması yaptıklarını belirten Alemdar, gelecek yıl gerçekleşecek fuarı bu anket sonucuna bakarak organize edeceklerini ifade etti.

Alemdar, anket sonucuna göre firmaların fuardan memnuniyet oranının yüzde 76,6 olduğunu aktararak, "Firmaların memnuniyeti 5 üzerinden 3,83. Bu ilk başta düşük gelebilir. Fakat bu düzeyde fuar için başarılı. Önümüzdeki dönemde bunu tabii ki 4ün üzerine çıkartmak hatta 5'e yaklaştırmak istiyoruz. Buna, fiziki ortam, fiziki mekanlar ve belli kısıtlamalar ile elimizdeki imkanlar, etki etmiştir. Bir de tabii bu tecrübe kazanılarak yapılacak iş." diye konuştu.

Firmalar ile yapılan görüşmeler ve anketlerde bazı eksiklikleri tespit ettiklerini anlatan Alemdar, şunları kaydetti:

"Daha çok duyuru ve reklamın yapılması, fuarın daha merkezi yerde ve daha büyük alanda yapılması, gün içinde açık kalma sürelerinin uzatılması, otopark imkanlarının arttırılması, alanının daha fazla ışıklandırılması, yemek çeşitlerinin arttırılması, Bolu dışındaki firmaların katılımının arttırılması, festival, konser, takviye edici faaliyetlerin gerçekleşmesi önerilmiştir."

Alemdar, fuara katılan firmalar ve ziyaretçi sayıları hakkında da bilgi vererek, "Ziyaretçi sayısı 4 günde 59 bin 652'ye ulaştı. Yaklaşık her gün 15 bin civarında ziyaretçi aldık. Bu bugüne kadarki en yüksek rakam gibi duruyor. Firma sayımızı bu sene 52'ye çıkarttık. Geçen yıllarda 20 civarındaydı. Yaklaşık yüzde 100 artış sağlamış olduk. Ayrıca 1500'ün üzerinde de markayı orada temsil ettik." ifadesini kullandı.