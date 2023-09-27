Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi ambulansa sedyeyle 1 kilometre taşındı
Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi, sedyede yaklaşık 1 kilometre taşınarak arazi şartları nedeniyle bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırıldı.
Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi, sedyede yaklaşık 1 kilometre taşınarak arazi şartları nedeniyle bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırıldı.
Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.
Arazi koşulları dolayısıyla ambulansla hastaya ulaşamayan ekipler, UMKE'den destek istedi.
UMKE ekipleri, traktörle hastanın olduğu noktaya gitmeye çalıştı.
Zorlu arazi şartları yüzünden daha fazla ilerleyemeyen görevliler, yola yaya devam etti.
İnme geçirdiği değerlendirilen Y.T'ye (62) ulaşan ekiptekiler, ilk müdahalenin ardından hastayı sedyeye aldı.
Hasta, UMKE ve sağlık personeli tarafından sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa alındı.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T'nin, inme merkezinde tedavisine başlandı.