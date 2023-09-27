Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi ambulansa sedyeyle 1 kilometre taşındı

        Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi, sedyede yaklaşık 1 kilometre taşınarak arazi şartları nedeniyle bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi ambulansa sedyeyle 1 kilometre taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da ormanda rahatsızlanan kişi, sedyede yaklaşık 1 kilometre taşınarak arazi şartları nedeniyle bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırıldı.

        Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

        Arazi koşulları dolayısıyla ambulansla hastaya ulaşamayan ekipler, UMKE'den destek istedi.

        UMKE ekipleri, traktörle hastanın olduğu noktaya gitmeye çalıştı.

        Zorlu arazi şartları yüzünden daha fazla ilerleyemeyen görevliler, yola yaya devam etti.

        İnme geçirdiği değerlendirilen Y.T'ye (62) ulaşan ekiptekiler, ilk müdahalenin ardından hastayı sedyeye aldı.

        Hasta, UMKE ve sağlık personeli tarafından sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa alındı.

        İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T'nin, inme merkezinde tedavisine başlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Bolu'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bolu'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 1500'ün üzerinde firma temsil edi...
        Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 1500'ün üzerinde firma temsil edi...
        Rehabilitasyon merkezinde zehirlenmede, böbrek yetmezliği hastası yaşamını...
        Rehabilitasyon merkezinde zehirlenmede, böbrek yetmezliği hastası yaşamını...
        Bolu'da 10 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı
        Bolu'da 10 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı
        Bolu'da OPET tarafından yaptırılan aşçılık lisesi açıldı
        Bolu'da OPET tarafından yaptırılan aşçılık lisesi açıldı
        Otoyolun Ankara yönü kapandı, D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu (2)-...
        Otoyolun Ankara yönü kapandı, D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu (2)-...