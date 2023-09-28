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        Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

        Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:10
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        Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
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        Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15,59 gram metamfetamin, 4,24 gram sentetik kannabinoid, 2,47 gram esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.K. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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