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        Bolu'da bir ayda kaçak avlanan 16 kişi hakkında işlem yapıldı

        Bolu'da kaçak ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik bir ayda yapılan denetimlerde 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:55
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        Bolu'da bir ayda kaçak avlanan 16 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Bolu'da kaçak ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik bir ayda yapılan denetimlerde 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bolu ve ilçelerinde 26 Ağustos'tan itibaren avlanma sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik, alakarga, yaban domuzu ve çakal avının başladığı belirtildi.

        Avcıların, avcılık belgeleri ve ruhsatlı silahlarıyla genel ve devlet avlaklarında avlanabileceği aktarılan açıklamada, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Birimlerince bir ayda 250 avcının denetlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, denetimlerde 16 avcı hakkında işlem yapıldığı, av sahalarına yerleştirilen ve kuş sesi çıkaran 2 ses düzeneği ile bir av tüfeğine el konulduğu ifade edildi.

        İzinsiz ya da şüpheli olduğu değerlendirilen durumların, av koruma birimlerine, 112 hattına veya kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

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