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        Bolu'da hafif ticari aracın çarptığı öğrenci yaralandı

        Bolu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:13
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        Bolu'da hafif ticari aracın çarptığı öğrenci yaralandı
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        Bolu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde ilerleyen Fatih K. idaresindeki 14 BK 819 plakalı hafif ticari araç, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi önünde özel halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen öğrenci A.G'ye (11) çarptı.

        İlk müdahaleyi işe giden hastane çalışanlarının yaptığı yaralı öğrenci, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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