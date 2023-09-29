Yeniçağa Kaymakamı Kini, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede görev yapan kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede görev yapan kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi Lokalinde yapılan toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili kurum amirlerinden bilgiler alan Kini, daha sonra mahalle ve köy muhtarlarından ise köylerdeki sorunları ve çalışmaları dinledi.

Kini, köylerde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili çalışma başlatılması için kurum amirlerine talimat verdi.