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        Bolu'da sobaya giren "cüce yarasalar" doğaya salındı

        Bolu'da bir yayla evindeki sobaya giren "cüce yarasalar" bulundukları yerden alınarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:43
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        Bolu'da sobaya giren "cüce yarasalar" doğaya salındı
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        Bolu'da bir yayla evindeki sobaya giren "cüce yarasalar" bulundukları yerden alınarak doğaya bırakıldı.

        Kentte yaylacılık yapan çift, evlerindeki sobayı temizlerken içinde 2 yarasa olduğunu fark ederek yetkililerden yardım istedi.

        Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü Doğa Koruma Birimi ekipleri, yarasaların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Serdar Gözütok'un da katıldığı çalışmayla yakalanarak sobadan alınan yarasaların bilim dünyasında "Pipistrellus pipistrellus" olarak bilinen cüce yarasalar olduğu tespit edildi.

        Yarasalar, Doğa Koruma Birimi yetkilisi Adem Turan'ın kontrolünün ardından doğaya salındı.

        Gözütok, yarasaların zararlı böceklerle mücadele konusunda yetenekli olduklarını, bu hayvanların böcekleri tüketerek doğada önemli bir görevi yerine getirdiğini anlattı.

        Turan ise bu tür hayvanlarda bulunan bazı hastalıkların halk sağlığı acısından risk taşıdığına dikkati çekerek, doğadaki hiçbir hayvana çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğini, doğada, yaralı ya da mahsur kalmış şekilde bulunan hayvanlar için DKMP görevlilerine bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

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