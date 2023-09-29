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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç Bolu'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Her doğru işinde hükümetin yanında olduğumuz gibi her yanlışında da yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:33
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç Bolu'da konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Her doğru işinde hükümetin yanında olduğumuz gibi her yanlışında da yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz." dedi.

        Bolu'ya gelen Kılıç, Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret etti. Büyükcami Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret eden Kılıç, esnafla bir araya geldi.

        Daha sonra Paşaköy Mahallesi'nde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kılıç, esnaf ziyaretlerinde sokağın bir numaralı gündeminin ekonomi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

        Kılıç, "Milli Kaynak Paketleri"ne değinerek, şöyle devam etti:

        "Milli Kaynak Paketleri; milli görüşün, adil düzenin, denk bütçe ve yeni ekonomi anlayışının yansımalarıdır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Milli Kaynak Paketlerimizden yararlanmayı öneriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesine, ekonomi yönetimine, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna; milli görüşün Milli Kaynak Paketlerini ele almayı, incelemeyi, bunlardan yararlanmayı, önümüzdeki beş yılı boşa harcamak yerine Milli Kaynak Paketlerinden yararlanarak Türkiye'nin yarınlarını kurtarmayı öneriyoruz. Her doğru işinde hükümetin yanında olduğumuz gibi her yanlışında da yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz."

        Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ülke genelinde kendi adaylarıyla katılacağını aktaran Kılıç, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliklerinde gençlere öncelik tanıyacaklarını anlattı.

        Kılıç, gençlere Yeniden Refah Partisinden aday olmayı, siyasete adım atmayı, bu güne kadar konuştukları için icraat zemini aramayı teklif ettiğini dile getirerek, "Yeniden Refah Partisi, 30 yaşına kadar kadın erkek tüm gençlerde adaylıkları tamamen ücretsiz kabul edecek." dedi.

        - "CHP, muhalefet görevini yerine getirmemektedir"

        Yeniden Refah Partisinin hem iktidarın hem de muhalefetin yegane alternatifi olduğunu, CHP'nin muhalefet görevini yerine getirmediğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

        "Böyle bir muhalefetin Türkiye'ye katkısı yoktur. Böyle bir muhalefetin ülkeye de millete de bir katkısı yoktur. Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır. Çözüm geliştirmeyen, öneri getirmeyen, sorunları işleyemeyen, gündemde tutmayı beceremeyen, ne doğruya 'doğru', ne yanlışa 'yanlış' diyebilen CHP'nin muhalefet anlayışını biz de bir muhalefet partisi olarak reddediyoruz."

        Kılıç, yerel seçimlerde iddialı olduklarını, bütün imkanlarıyla seferber olacaklarını, halkla buluşacaklarını dile getirerek, "Teşkilatımıza düşen de bu buluşmanın öncüsü olmaktır, aracısı olmaktır, destekçisi olmaktır." dedi.

        Toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıç, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kılıç, basına kapalı yapılan il divan toplantısına katıldı.

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