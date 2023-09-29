Bolu'da tırın dorsesinde 11 milyon 560 bin adet boş makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda, 11 milyon 560 bin adet boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda, 11 milyon 560 bin adet boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma kapsamında otoyolda durdurulan bir tırda arama yapıldı.
Tırın dorsesinde 11 milyon 560 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü K.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.