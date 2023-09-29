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        Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tırdan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:43
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        Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tırdan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu'da İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen tırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

        Tır yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

        Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

        Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

        Öte yandan polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.

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