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        Bolu'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Bolu'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:53
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        Bolu'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Bolu'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Karacasu Beldesi Taşoluk köyünde Nazif T'ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine, olay yerine Karacasu Beldesi ve Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangında evin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

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