Bolu'da uçuruma yuvarlanan tankerin sürücüsü öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mudurnu-Akyazı kara yolunda seyreden Levent Çelik (45) idaresindeki 41 FJ 845 plakalı tanker, Bekdemirler köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.