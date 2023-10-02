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        Bolu'da bir kişi arı sokması sonucu öldü

        Bolu'da arılar tarafından sokulan bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:49 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:49
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        Bolu'da bir kişi arı sokması sonucu öldü
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        Bolu'da arılar tarafından sokulan bir kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Doğancı köyünde, bahçesinde bulunan kovanların bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arıların saldırısına uğradı.

        Karakaya'nın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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