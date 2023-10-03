Yeniçağa'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans verildi.
Giriş: 03.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:02
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans verildi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş konuşmacı olarak katıldı.
"Peygamberimiz İman ve İstikamet" konulu konferansta konuşan Demirtaş, çeşitli konularda bilgi verdi.
Etkinliğe, ilçede görev yapan din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.