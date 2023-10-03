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        Bolu'da su ürünleri denetimi yapıldı

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri avlanma, nakil ve satış noktalarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:26
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        Bolu'da su ürünleri denetimi yapıldı
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        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri avlanma, nakil ve satış noktalarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığının sağlanması amacıyla teknik ekipler tarafından il genelindeki iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları ile toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları ve tazeliği kontrol edilirken, ticari ve amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında da balıkçılara bilgilendirmeler yapıldı.

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