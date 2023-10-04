Bolu'da yakalanan uyuşturucu hükümlüsünün üzerinden sahte savcı kimliği çıktı
Bolu'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte savcı kimliğiyle yakalandı.
Bolu'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte savcı kimliğiyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.H. (47) yakalandı.
Üzerinden sahte cumhuriyet savcısı kimliği çıkan E.H, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.