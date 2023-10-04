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        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, bu hafta sahalarında karşılaşacakları Göztepe'yi yenmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:24
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        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
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        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, bu hafta sahalarında karşılaşacakları Göztepe'yi yenmek istediklerini söyledi.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde Koşukavak yönetiminde idmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında oynayacakları Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Koşukavak, gazetecilere, geçen hafta 1-0 yenildikleri Erzurumspor FK maçında çok kötü oynadıklarını söyledi. Maçın ilk yarısında savunma odaklı oyun sergilediklerini anlatan Koşukovak, "Ama o kadar top kazanmamıza rağmen geçiş hücumu gerçekleştiremedik. Tabii bunların sebebi var. Kadro mühendisliğinde problem var. Çünkü kadro inşa edilirken bazı profilde oyuncular olmadığı için böyle sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

        Gol yollarında yaşadıkları problemi çözmek için çalıştıklarına anlatan Koşukavak, "Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Mevcut kadroyla, mevcut şartlarla Göztepe maçını ve kalan maçları oynayacağız. İyi ve planlı organizasyonla iç sahada kazanmak istiyoruz. Onun için çalışacağız. Göztepe ligin kadro kalitesi çok yüksek takımlardan biri. Zor bir maç oynayacağız." diye konuştu.

        Oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 6 puanla ligde 14. sırada yer alan Boluspor, 8 Ekim Pazar saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.

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