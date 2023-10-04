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        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mimarlık Fakültesi ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:22
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        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mimarlık Fakültesi ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı düzenlendi.

        İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'daki programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Temel ve Nihani Yıldırım, daire başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile madde bağımlılığından kurtulan Fatih Budak'ın kurduğu dernek yardımıyla mücdaleyi kazanan kişiler katıldı.

        Merkez Müdürü Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin, açılışta yaptığı konuşmada, madde bağımlılığının dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

        Her yıl milyonlarca insanın bu nedenle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kesgin, "Madde bağımlılığı, zor ve uzun süreç olmakla tedavisi mümkün kronik hastalıktır. En önemli hedefimiz, gençlerimizi, geleceğimizi bağımlı olmaktan korumayı başarmak, bağımlılık duygusuna girmiş olanlara rehberlik ederek bu döngüden çıkmaları için birey, aile ve topluma ışık tutmaktır." ifadesini kullandı.

        Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Tuna, şunları kaydetti:

        "Tüm ülkeler için en önemli sosyal sorunlar arasında gösterilen ve ülkemizi de derinden etkileyen madde bağımlılığı konusunda 'iyileştiren, yenileyen mekanlar' teması öne çıkmaktadır. Hedefimiz için ilk eylemimiz, ülkemizde sayılarının yeterli düzeyde olmadığını tespit ettiğimiz ve bu dönemde önemli ihtiyaç olan madde bağımlılığı özelindeki rehabilitasyon merkezi proje çalışmalarının bu yılki eğitim öğretim döneminde proje atölyeleri programına alınması olmuştur."

        Uzun yıllar uyuşturucu madde kullandıktan sonra iyileşen ve bağımlıların bu hastalıktan kurtulması için "Pusula Ayık Yaşam Derneği"ni kuran Fatih Budak ise hayat hikayesini katılımcılarla paylaştı.

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