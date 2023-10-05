AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, kongreyle birlikte milletin huzuruna ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacaklarını belirterek, "Böylelikle 'Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Güner, 7 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri" mottosuyla AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni icra edeceklerini anımsattı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan partilerinin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu anlatan Güner, AK Parti'nin kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını kaydetti.

Güner, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan AK Parti'nin, bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan birinin dinamik kalmayı başarabilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen her defasında kan tazelemeyi adeta vazife olarak bildiklerini aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz."

Suat Güner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olacaklarını ifade ederek, 7 Ekim'de yapacakları kongre sürecinde de tamamen bu yaklaşıma hizmet edeceklerini bildirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacaklarını vurgulayan Güner, "Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle 'Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.