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        Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:11
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği gerçekleştirildi.

        İstanbul'un Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon kapsamında tabiat parkına gelen her yaştan 90 kişi eğitmen eşliğinde yoga yaptı.

        Yoga etkinliğinin ardından katılımcılar göl çevresinde yürüyüş yaptı.

        Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü sorumlusu Metin Seven, gazetecilere, daha önce Kapadokya'da yoga etkinliği düzenlediklerini, tabiat parkındaki atmosferi katılımcılara yaşatmak için buraya geldiklerini söyledi.

        Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilenler tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

        Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklete binerek, golf araçlarıyla gölün etrafında turu atarak, güzel manzara karşısında fotoğraf çektirerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

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