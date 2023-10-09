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        Bolu'da iki hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş 17 yıl ve 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:24
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        Bolu'da iki hükümlü yakalandı
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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş 17 yıl ve 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de cezaevinden firar eden ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (27) saklandığı evde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Ekipler ayrıca 10 farklı suçtan aranan ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.D'yi (28) de yakalayarak cezaevine teslim etti.

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