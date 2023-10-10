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        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamerada

        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamera tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:31
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        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamerada
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        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamera tarafından kaydedildi.

        İzzet Baysal Caddesi'ndeki Uğur Biriktir'e ait cep telefonu dükkanının cam kapısı bir anda kırıldı. Kırılan cam parçaları etrafa dağıldı. Camın aniden kırılmasıyla iş yerindekiler panikledi.

        Biriktir, AA muhabirine, "Müşteri yoktu, kahve içiyorduk. Bir anda patlama sesiyle irkildik. Bir baktık cam patladı durduk yere. Şaşkınız yani. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Biraz korktuk." ifadesini kullandı.

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