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        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü tutkunları atlayış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:36
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        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü tutkunları atlayış gerçekleştirdi.

        Milli parka gelen 8 yamaç paraşütü tutkunu, Örencik Yaylası'nda atlayış öncesinde hazırlık yaptı.

        Rüzgarında istenilen seviyeye gelmesiyle atlayış yapıldı.

        Ormanlarla kaplı yaylalar ve milli park semalarında atlayış yapan paraşütü tutkunları, milli parkın doğal güzelliğine hayran kaldı.

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