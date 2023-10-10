Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü tutkunları atlayış gerçekleştirdi.
Giriş: 10.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:36
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü tutkunları atlayış gerçekleştirdi.
Milli parka gelen 8 yamaç paraşütü tutkunu, Örencik Yaylası'nda atlayış öncesinde hazırlık yaptı.
Rüzgarında istenilen seviyeye gelmesiyle atlayış yapıldı.
Ormanlarla kaplı yaylalar ve milli park semalarında atlayış yapan paraşütü tutkunları, milli parkın doğal güzelliğine hayran kaldı.