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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:04
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda 4 zanlının üzerinde, araçlarında ve evlerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 79,83 gram sentetik uyuşturucu, 0,44 gram esrar, 56 sentetik ecza, 48 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Y, K.Ö. ve S.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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