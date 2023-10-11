Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylalar, mantar toplamak ve incelemek isteyenleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylalar, mantar toplamak ve incelemek isteyenleri ağırlıyor.

        İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karabük ve Kocaeli'den Abant Gölü Tabiat Parkı'nın kuzeyinde Bolu ve Düzce sınırları arasında yer alan yaylalara gelen 20 mantar meraklısı, Fungi Turkey (Türkiye'nin Mantar Akademisi) Kurucusu Ömer Üngör gözetiminde mantar topladı.

        Grup, ormanlık alanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki "karnabahar mantarı" buldu.

        Üngör, AA muhabirine, kendisinin bir "mantar avcısı" olduğunu belirterek, insanlara mantar bilgisi ve sevgisi aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        Mantar toplamak için 20 kişiden oluşan bir grupla bölgeye geldiklerini dile getiren Üngör, "Abant'ta mantarları inceliyor ve türleri tanımlıyoruz. Gezerek ve görerek türleri öğreniyoruz. Popülasyonlara hakim oluyoruz." dedi.

        İnsanların mantarların isimlerini yöresel olarak bildiğini ifade eden Üngör, "Bilimsel olarak ne yazık ki tanımıyorlar. Yenilebilir türlere benzeyen zehirli türler de var. Mantarlara bu yüzden hakim olmalıyız. Yenilebilir türü biliyorsak o mantarın zehirli olan türlerini de öğrenmemiz gerek. Yoksa ne yazık ki zehirlenmelere neden olunur. Ülkemizde son 5 yılda binlerce insan mantardan zehirlendi." diye konuştu.

        Üngör, Türkiye'de kayıtlı olarak 2 bin 500 makro mantar türü olduğunu, mikro çeşitlerle bu sayının 5 bine yaşlaştığını kaydetti.

        Ormanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki karnabahar mantarı bulduklarını dile getiren Üngör, "Lezzetli ve aroması yüksek bir mantardır. Nadir görülen bir tür aynı zamanda. Lezzet sıralamasında ikincisi sırada yer alıyor. Genellikle iğne yapraklı ormanlarda, köknar ormanlarında bulunur. Bunu güzelce pişirip yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var

        Benzer Haberler

        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı
        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı
        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamerada
        Bolu'da iş yerinin cam kapısının kırılma anı kamerada
        Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da iki hükümlü yakalandı
        Bolu'da iki hükümlü yakalandı
        Mahkeme itirazı reddetti, Tanju Özcan'ın ihracı kesinleşti (3)
        Mahkeme itirazı reddetti, Tanju Özcan'ın ihracı kesinleşti (3)