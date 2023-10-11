Bolu'da arıcılara toz şeker desteği

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğince üyelere indirimli fiyatlarla 78 ton toz şeker dağıtıldı.

Birlik tarafından kışın arılar için kullanılması için Konya'dan tırlarla getirilen 78 ton toz şeker, birlik önünde 243 birlik üyesine verildi.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, artan şeker maliyetlerinin arıcıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi.

Bu nedenle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin arıların kış stoklarını hazırlamaları için özel şeker fabrikalarıyla anlaştığını aktaran Ünalan, "Piyasa fiyatının altında üyelerimize bu şekerleri ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu'da bu sezon üretilen bal miktarından memnun olduklarını dile getiren Ünalan, kovan başına üretimin 8-10 kilogram olduğunu, bu sene ortalama 10 kilogramı yakaladıklarını kaydetti.