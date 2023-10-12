Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Mehmet Emin Gürbüz getirildi.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Mehmet Emin Gürbüz getirildi.

Kentte nisan ayında kurulan derneğin 1. olağan genel kurulu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda gazetecileri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve bürokratlar yalnız bırakmadı.

Kongrenin divan başkanlığını yapan Erhan Beykoz, gazetecilik mesleği adına kendi kaderlerini belirlemek ve sorunlara birlikte çözüm bulmak amacıyla kurulan derneğin hayırlı olmasını diledi.

Tek listeyle gidilen seçimde derneğin kurucu başkanı Mehmet Emin Gürbüz, yeniden göreve getirildi.

Başkan Gürbüz, kendisini ve yönetimini yalnız bırakmayan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri Faruk Çidem ve Murat Küçük ise kuruluş sebepleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel kurul, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.