Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

        Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Sis, D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi kesiminde de etkisini gösterdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!

        Benzer Haberler

        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü
        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı
        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı
        Bolu'da arıcılara toz şeker desteği
        Bolu'da arıcılara toz şeker desteği
        Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
        Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı