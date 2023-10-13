Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde dün, M.C. ile A.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. bıçakla M.C'yi bıçakla yaraladı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan A.B. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı
        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı
        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü