Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

        Bolu'da, Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da, Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

        Kalıcı Konutlar Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, burada basın açıklaması yaptı.

        Grup adına konuşma yapan Bolu İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Mehmet Akyüz, İsrail'in yaptığı saldırılarda doğrudan sivil bir topluluğu hedef alması sebebiyle savaş suçu işlediğini vurguladı.

        Saldırıların sistematik olmasının da bir diğer savaş suçu sebebi olduğuna ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiğine işaret eden Akyüz, "İsrail'in kurulduğu günden bu yana, özellikle 2005'in ardından Gazze'ye yönelik yürütmüş olduğu abluka politikaları, son olaylarda da yakından görüleceği üzere savaş hukukunun yok sayıldığı, insanlığa karşı işlenen suçlar olarak değerlendirilmelidir." diye konuştu.

        Akyüz, İsrail'in Gazze'de tam anlamıyla ve açık bir biçimde "sivil halkı" hedef aldığını ve uluslararası insancıl hukukun "silahlı bir çatışmada sivillerin en geniş ölçüde korunması ve bu korumaya yönelik önlemlerin alınması gerektiği" ilkesini hiç dikkate almadığını vurguladı.

        Son olaylarda İsrail'in, kullandığı orantısız gücün etkisini daha da arttırarak, daha çok öldürmek istercesine sivilleri fosfor bombalarıyla bombalamaya devam ettiğini kaydeden Akyüz, "1000'e yakın Filistinli kardeşimiz İsrail'in bombalamaları neticesinde hayatını kaybetmiştir. İsrail’in tamamıyla 'sivil halkı' hedef alan bu orantısız kuvvet ve güç kullanımı, aynı zamanda Filistin halkını yok etmeye yönelik sistematik davranış zincirinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır." dedi.

        Basın açıklamasının ardından polis ekiplerinin kontrolünde araç konvoyu başladı.

        Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçları ile kentin işlek caddelerinde konvoy yaptı.

        Konvoy, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Cami önünde sona erdi.

        Grup üyeleri burada, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada yapılan duanın ardından grup üyeleri dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı (2)
        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı (2)
        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı
        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı
        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü